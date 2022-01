Cina: commercio estero 2021 tocca un nuovo massimo (2)

(XINHUA) - PECHINO, 14 GEN - Li Kuiwen, portavoce dell'ente, ha asserito: "la Cina è stata in prima linea nello sviluppo economico e nella risposta alla pandemia a livello globale, e ha mantenuto una rapida crescita nel commercio estero, registrando un record nel volume e un costante progresso in termini di qualità".

Il Paese ha osservato una crescita commerciale costante con tutti i suoi cinque maggiori partner commerciali.

L'import e l'export della Cina con l'Asean, l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno guadagnato rispettivamente il 19,7%, il 19,1% e il 20,2%, mentre il commercio con il Giappone e la Repubblica di Corea è salito rispettivamente del 9,4% e del 18,4%.

Nel frattempo, gli scambi commerciali del Paese con le economie aderenti all'iniziativa Belt and Road hanno registrato un aumento superiore alla media pari al 23,6%. (XINHUA)