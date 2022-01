China Three Gorges C.:100 mln kw energia rinnovabile

(XINHUA) - PECHINO, 14 GEN - La capacità installata di energia rinnovabile gestita dalla China Three Gorges Corporation ha superato i 100 milioni di kilowatt, come ha riferito oggi la società.

Con un totale di 340 miliardi di chilowattora di elettricità generata da fonti di energia rinnovabile l'anno scorso, la società potrebbe sostituire circa 100 milioni di tonnellate di carbone standard e ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa 280 milioni di tonnellate.

La capacità idroelettrica installata rappresenta quasi il 70% della capacità totale installata di energia rinnovabile gestita dalla China Three Gorges Corporation.

Finora, la società ha fornito energia generata da energia rinnovabile a circa 50 Paesi e regioni in tutto il mondo.

