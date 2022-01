Pechino 2022: rapporto sostenibilità pre-Giochi

(XINHUA) - PECHINO, 13 GEN - Il Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2022 (Bocog) ha pubblicato un rapporto di sostenibilità pre-Giochi presentato a una conferenza stampa tenutasi oggi, in cui ha elaborato i principi di sviluppo verde e sostenibile durante la preparazione dei Giochi.

Li Sen, direttore generale del Dipartimento di Pianificazione Generale del Bocog, ha dichiarato che l'organizzazione di Giochi 'green' rappresenta l'aspirazione comune. Il rapporto riassume gli sforzi nel perseguire la sostenibilità, migliorare l'ambiente locale e accelerare lo sviluppo economico.

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach e il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons hanno entrambi inviato messaggi di congratulazioni per la pubblicazione del rapporto tramite un collegamento video.

"Il rapporto mostra che il Comitato Organizzatore di Pechino 2022 riconosce la responsabilità di integrare i principi di sostenibilità in tutte le fasi della preparazione dei Giochi.

Pechino 2022 sta contribuendo ad accelerare lo sviluppo sostenibile in Cina, presentando soluzioni per un futuro più sostenibile", ha affermato Bach.

Secondo Parsons, il rapporto informativo presenta i punti salienti della sostenibilità dei Giochi. Negli ultimi anni, le strutture accessibili sono aumentate a Pechino e a Zhangjiakou.

I parasport hanno prosperato e le due città hanno fatto notevoli progressi nell'integrazione sociale delle persone con disabilità.

"Sei sedi di Pechino 2008 sono utilizzate anche per Pechino 2022, e gli organizzatori hanno elaborato dei piani per l'utilizzo delle strutture post-Giochi prima della costruzione di nuove sedi", ha detto Li. Le strutture di Pechino 2022 saranno aperte al pubblico tutto l'anno dopo i Giochi e saranno disponibili per eventi di alto livello legati agli sport invernali.

L'energia pulita gioca un ruolo vitale nell'organizzazione dei Giochi verdi, e la rete elettrica comunale esistente nelle città ospitanti, Pechino e Zhangjiakou, può soddisfare la domanda di energia durante i Giochi, quindi non c'è bisogno di costruire nuove strutture elettriche per Pechino 2022, ha riferito Liu Yumin, direttore generale del Dipartimento di Pianificazione e Costruzione delle sedi del Bocog.

Nelle zone di competizione di Yanqing e Zhangjiakou, dove si svolgeranno gli eventi sulla neve di Pechino 2022, in linea con l'obiettivo di ospitare dei Giochi sostenibili ed ecologici, sono state adottate una serie di tecniche di conservazione dell'acqua da utilizzare durante le procedure di innevamento.

"La neve prodotta dall'uomo non pregiudicherà l'utilizzo locale dell'acqua e l'ecologia", ha spiegato Yan Jiarong, portavoce del Bocog.

Secondo gli organizzatori, il rapporto sulla sostenibilità post-Giochi, che sarà completato nel 2022, riassumerà in modo esaustivo i risultati ottenuti nello sviluppo sostenibile prima e durante i Giochi. (XINHUA)