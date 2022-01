Pechino 2022: rapporto sostenibilità pre-Giochi

(XINHUA) - PECHINO, 13 GEN - Il Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2022 (Bocog) ha pubblicato un rapporto di sostenibilità pre-Giochi presentato a una conferenza stampa tenutasi oggi, in cui ha elaborato i principi di sviluppo verde e sostenibile durante la preparazione dei Giochi.

Li Sen, direttore generale del Dipartimento di Pianificazione Generale del Bocog, ha dichiarato che l'organizzazione di Giochi 'green' rappresenta l'aspirazione comune. Il rapporto riassume gli sforzi nel perseguire la sostenibilità, migliorare l'ambiente locale e accelerare lo sviluppo economico.

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach e il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons hanno entrambi inviato messaggi di congratulazioni per la pubblicazione del rapporto tramite un collegamento video.

"Il rapporto mostra che il Comitato Organizzatore di Pechino 2022 riconosce la responsabilità di integrare i principi di sostenibilità in tutte le fasi della preparazione dei Giochi.

Pechino 2022 sta contribuendo ad accelerare lo sviluppo sostenibile in Cina, presentando soluzioni per un futuro più sostenibile", ha affermato Bach.

Secondo Parsons, il rapporto informativo presenta i punti salienti della sostenibilità dei Giochi. Negli ultimi anni, le strutture accessibili sono aumentate a Pechino e a Zhangjiakou.

I parasport hanno prosperato e le due città hanno fatto notevoli progressi nell'integrazione sociale delle persone con disabilità. (SEGUE)