Covid: 'momento più duro' battaglia contro Omicron

SHANGHAI, 13 GEN - La variante Omicron, caratterizzata da una diffusione più rapida rispetto alla Delta, provocherà un'ondata di ricoveri e sovraccaricherà il sistema sanitario; questo quanto dichiarato da Zhang Wenhong, direttore del Centro per le malattie infettive dell'ospedale Huashan della Fudan University di Shanghai, aggiungendo che la battaglia tra il mondo e la variante Omicron è giunta al suo "momento più duro".

Oggi, in un articolo sulla piattaforma cinese di microblogging Weibo, Zhang ha annunciato che il numero di casi Covid-19 importati a Shanghai ha raggiunto un livello record.

Inoltre, il direttore ha aggiunto che i vaccini e i farmaci per il Covid-19 sono la base scientifica di sostegno fondamentale per superare la pandemia e tornare alla vita normale in futuro.

Dopo aver confrontato i sintomi clinici dei pazienti infettati con la nuova variante Omicron e con la Delta, il team di Zhang ha scoperto che Omicron è "più contagiosa, più difficile da rilevare e ha una letalità che non può essere trascurata".

Citando la dichiarazione dell'Oms, secondo cui la variante Omicron comporta un "rischio molto alto di incremento globale", Zhang ha asserito che la migliore strategia per la Cina è quella di rimanere paziente e intensificare la vaccinazione, rispettando allo stesso tempo le attuali strategie di prevenzione del Covid-19.

La variante Omicron è stata identificata come responsabile delle recenti nuove insorgenze di Covid-19 a Tianjin e Anyang, nella provincia dell'Henan. Sono stati rilevati casi riconducibili a quest'ultima variante altamente contagiosa anche in diverse altre città cinesi, tra cui Changsha e Guangzhou.

