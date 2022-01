Covid: Cina, inasprite misure contenimento a Tianjin

(XINHUA) - TIANJIN, 13 GEN - La municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, ha annunciato oggi l'aggiornamento delle misure di prevenzione e controllo del Covid-19 nelle aree a rischio al fine di ridurre i pericoli legati alla diffusione del virus.

I veicoli che entrano ed escono dalle aree colpite saranno controllati dalle autorità locali mentre sarà fatto divieto a coloro che si trovano al di fuori delle aree a rischio, poste sotto il controllo del governo, di recarvisi per la consegna di materiali.

Il quartier generale municipale per la prevenzione e il controllo del Covid-19 e i relativi gruppi dirigenti delle aree colpite hanno promesso di intensificare i propri sforzi al fine di garantire la distribuzione di beni e forniture per le necessità quotidiane dei residenti locali.

Tianjin ha inoltre applicato misure di controllo del traffico per assicurare il transito agevole dei veicoli che trasportano forniture anti-epidemiche. Gli autisti e i facchini coinvolti nella consegna di tali forniture dovranno proteggersi rigorosamente e monitorare le proprie condizioni di salute su base giornaliera, sottoponendosi a tamponi molecolari ogni due giorni. Questi ultimi dovrebbero inoltre evitare qualsiasi altro contatto personale non essenziale con altri individui.

Ieri la città ha registrato 41 nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale, secondo quanto indicato dal bollettino giornaliero rilasciato oggi dalla Commissione Sanitaria Nazionale. (XINHUA)