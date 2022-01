Covid: Cina, 2 nuovi casi locali a Shanghai

(XINHUA) - SHANGHAI, 14 GEN - Shanghai ha segnalato oggi due nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale e tre asintomatici; lo hanno annunciato le autorità locali in conferenza stampa.

Quattro dei casi sono contatti stretti di un asintomatico importato registrato nella giornata di martedì. Un altro invece è il fratello convivente di un contatto stretto.

Il luogo di lavoro dei casi confermati è stato designato come area a medio rischio per Covid-19.

Tutti i contagiati sono stati inviati per le cure presso un istituto medico designato mentre le autorità locali hanno avviato un'indagine epidemiologica.

Alle 19:00 di questa sera (ora locale), la città ha identificato in tutto 304 contatti stretti e 2.830 contatti stretti secondari dei casi confermati appena aggiunti e di quelli asintomatici, tutti posti in quarantena e risultati negativi al tampone molecolare. (XINHUA)