Cina:misure di controllo Covid stabilizzano economia

(XINHUA) - PECHINO, 13 GEN - Nel gestire una nuova recrudescenza di casi di Covid-19, le precise misure di contenimento della Cina continuano a funzionare in qualità di stabilizzatore per lo sviluppo socioeconomico, tutelando allo stesso tempo la vita e la salute delle persone.

Nelle cittadine colpite da Omicron, come Tianjin e Anyang, oltre alle rigorose misure di contenimento quali isolamenti tempestivi, screening di massa e inoculazioni su larga scala, le autorità locali non risparmiano alcuno sforzo allo scopo di garantire il normale funzionamento della società, utilizzando sia i canali online che quelli offline per assicurare ai cittadini le necessità quotidiane.

"La Cina ha adottato l'approccio della 'politica dinamica a casi zero' per due anni, approccio che si è dimostrato efficace.

Dobbiamo continuare a porre la vita dei cittadini al primo posto", ha affermato Zhang Boli, accademico della Chinese Academy of Engineering che ha anche ottenuto il titolo onorario nazionale di 'eroe del popolo' grazie ai propri eccezionali sforzi nella lotta alla pandemia.

Il National Bureau of Statistics ha reso noto ieri che l'indice dei prezzi al consumo (Cpi) della Cina, un indicatore principale dell'inflazione, è aumentato dell'1,5% su base annua nel mese di dicembre, in calo rispetto alla crescita del 2,3% di un mese fa.

I dati pubblicati mostrano inoltre che per l'intero 2021 tale indicatore è rimasto decisamente al di sotto dell'obiettivo annuale della nazione di circa il 3%, salendo dello 0,9%.

L'indice dei prezzi alla produzione (Ppi), che misura i costi dei beni alla soglia della fabbrica, è salito del 10,3% su base annua nel mese di dicembre, in calo rispetto all'incremento del 12,9% anno su anno registrato a novembre.

Stando a Dong Lijuan, statistico senior dell'ente, il mercato dei consumi è rimasto complessivamente stabile lo scorso mese, mentre l'espansione più lenta di entrambi gli indici è stata causata all'implementazione di politiche finalizzate ad assicurare l'offerta e a stabilizzare i prezzi nell'ambito della prevenzione e del controllo dell'epidemia.

L'approccio dinamico 'a casi zero' adottato dalla Cina dall'inizio della pandemia ha incentivato una più rapida ripresa economica della nazione rispetto a quella di altri Stati.

"Nel 2021 la Cina ha assunto una posizione leader sia in termini di sviluppo economico che di controllo dell'epidemia in tutto il mondo", ha affermato Han Wenxiu, funzionario del Comitato centrale per gli affari finanziari ed economici.

Nell'ultimo anno, la seconda economia più grande del mondo ha mostrato un'impressionante ripresa dal crollo indotto dalla pandemia. Il tasso di crescita dei principali indicatori economici è rimasto entro un intervallo ragionevole e sono stati creati oltre 12 milioni di nuovi posti di lavoro urbani.

Di fronte alle incertezze logistiche, i treni merci Cina-Europa sono emersi come un punto di forza, considerando il loro ruolo cruciale nell'ambito del miglioramento delle catene di approvvigionamento globale, oltre che nello stabilizzare i prezzi al consumo e nel supportare i Paesi nella loro lotta contro le recrudescenze di Covid-19.

Stando ai dati più recenti, gli investitori globali hanno espresso un voto di fiducia nei confronti del Paese asiatico.

Nei primi 11 mesi del 2021, gli investimenti diretti esteri (Ide) in Cina continentale, in uso reale, hanno superato la soglia di 1.000 miliardi di yuan (156,85 miliardi di dollari), oltrepassando il totale dell'intero anno nel 2020 e affermando il continuo dominio della nazione quale prima destinazione di investimento a livello globale.

Alla fine di dicembre 2021, le obbligazioni del mercato interbancario cinese detenute da istituzioni estere ammontavano a 4.000 miliardi di yuan, ovvero un incremento di 750 miliardi rispetto a un anno fa, secondo a quanto reso noto dall'ufficio centrale di Shanghai della People's Bank of China.

L'Institute of International Finance ha pubblicato in un recente rapporto che i flussi netti di capitale verso i mercati emergenti sono cresciuti il mese scorso rispetto a novembre, diminuendo tuttavia di oltre il 75% su base annua, con la Cina che ha rappresentato il principale beneficiario dal momento che gli investitori temono un rendimento inferiore delle altre economie a causa della pandemia di Covid-19.

Guardando al 2022, i forti fondamentali economici della Cina, il vasto mercato interno e il settore industriale ben consolidato, oltre che le infrastrutture e l'ambiente favorevole al business continuano ad attrarre gli investitori stranieri, in particolare nei settori della gestione patrimoniale, delle nuove energie e dell'alta tecnologia, stando a un rapporto pubblicato da Kpmg Cina.

Nel documento si legge che "si prevede che gli Ide della Cina rimangano robusti per l'anno in corso".

Il Paese sarà inoltre sempre più plasmato dal potere di consumo e dell'innovazione, continuando allo stesso tempo la ricerca di una maggiore sinergia con le economie globali, stando agli analisti.

Il consumo ha agito come un pilastro dell'economia cinese nel 2021, e la nazione dovrebbe intensificare gli sforzi con l'obiettivo di sprigionare ulteriormente la domanda dei consumatori, ha affermato Wen Bin, analista capo della China Minsheng Bank.

Nel 2022, la Cina attuerà le proprie politiche microeconomiche con lo scopo di stimolare la vitalità delle entità di mercato e di approfondire la riforma strutturale dal lato dell'offerta con un'attenzione particolare a far circolare l'economia nazionale in maniera fluida, stando a quanto emerso dalla Central Economic Work Conference che si è svolta nel dicembre 2021. (XINHUA)