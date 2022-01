Cina:misure di controllo Covid stabilizzano economia

(XINHUA) - PECHINO, 13 GEN - Nel gestire una nuova recrudescenza di casi di Covid-19, le precise misure di contenimento della Cina continuano a funzionare in qualità di stabilizzatore per lo sviluppo socioeconomico, tutelando allo stesso tempo la vita e la salute delle persone.

Nelle cittadine colpite da Omicron, come Tianjin e Anyang, oltre alle rigorose misure di contenimento quali isolamenti tempestivi, screening di massa e inoculazioni su larga scala, le autorità locali non risparmiano alcuno sforzo allo scopo di garantire il normale funzionamento della società, utilizzando sia i canali online che quelli offline per assicurare ai cittadini le necessità quotidiane.

"La Cina ha adottato l'approccio della 'politica dinamica a casi zero' per due anni, approccio che si è dimostrato efficace.

Dobbiamo continuare a porre la vita dei cittadini al primo posto", ha affermato Zhang Boli, accademico della Chinese Academy of Engineering che ha anche ottenuto il titolo onorario nazionale di 'eroe del popolo' grazie ai propri eccezionali sforzi nella lotta alla pandemia.

Il National Bureau of Statistics ha reso noto ieri che l'indice dei prezzi al consumo (Cpi) della Cina, un indicatore principale dell'inflazione, è aumentato dell'1,5% su base annua nel mese di dicembre, in calo rispetto alla crescita del 2,3% di un mese fa.

I dati pubblicati mostrano inoltre che per l'intero 2021 tale indicatore è rimasto decisamente al di sotto dell'obiettivo annuale della nazione di circa il 3%, salendo dello 0,9%.

(SEGUE)