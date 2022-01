Cina:misure di controllo Covid stabilizzano economia (5)

(XINHUA) - PECHINO, 13 GEN - Il Paese sarà inoltre sempre più plasmato dal potere di consumo e dell'innovazione, continuando allo stesso tempo la ricerca di una maggiore sinergia con le economie globali, stando agli analisti.

Il consumo ha agito come un pilastro dell'economia cinese nel 2021, e la nazione dovrebbe intensificare gli sforzi con l'obiettivo di sprigionare ulteriormente la domanda dei consumatori, ha affermato Wen Bin, analista capo della China Minsheng Bank.

Nel 2022, la Cina attuerà le proprie politiche microeconomiche con lo scopo di stimolare la vitalità delle entità di mercato e di approfondire la riforma strutturale dal lato dell'offerta con un'attenzione particolare a far circolare l'economia nazionale in maniera fluida, stando a quanto emerso dalla Central Economic Work Conference che si è svolta nel dicembre 2021. (XINHUA)