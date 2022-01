Cina:misure di controllo Covid stabilizzano economia (4)

(XINHUA) - PECHINO, 13 GEN - L'Institute of International Finance ha pubblicato in un recente rapporto che i flussi netti di capitale verso i mercati emergenti sono cresciuti il mese scorso rispetto a novembre, diminuendo tuttavia di oltre il 75% su base annua, con la Cina che ha rappresentato il principale beneficiario dal momento che gli investitori temono un rendimento inferiore delle altre economie a causa della pandemia di Covid-19.

Guardando al 2022, i forti fondamentali economici della Cina, il vasto mercato interno e il settore industriale ben consolidato, oltre che le infrastrutture e l'ambiente favorevole al business continuano ad attrarre gli investitori stranieri, in particolare nei settori della gestione patrimoniale, delle nuove energie e dell'alta tecnologia, stando a un rapporto pubblicato da Kpmg Cina.

Nel documento si legge che "si prevede che gli Ide della Cina rimangano robusti per l'anno in corso". (SEGUE)