Cina:misure di controllo Covid stabilizzano economia (3)

(XINHUA) - PECHINO, 13 GEN - Di fronte alle incertezze logistiche, i treni merci Cina-Europa sono emersi come un punto di forza, considerando il loro ruolo cruciale nell'ambito del miglioramento delle catene di approvvigionamento globale, oltre che nello stabilizzare i prezzi al consumo e nel supportare i Paesi nella loro lotta contro le recrudescenze di Covid-19.

Stando ai dati più recenti, gli investitori globali hanno espresso un voto di fiducia nei confronti del Paese asiatico.

Nei primi 11 mesi del 2021, gli investimenti diretti esteri (Ide) in Cina continentale, in uso reale, hanno superato la soglia di 1.000 miliardi di yuan (156,85 miliardi di dollari), oltrepassando il totale dell'intero anno nel 2020 e affermando il continuo dominio della nazione quale prima destinazione di investimento a livello globale.

Alla fine di dicembre 2021, le obbligazioni del mercato interbancario cinese detenute da istituzioni estere ammontavano a 4.000 miliardi di yuan, ovvero un incremento di 750 miliardi rispetto a un anno fa, secondo a quanto reso noto dall'ufficio centrale di Shanghai della People's Bank of China. (SEGUE)