Cina: super assistenza tecnologica per gli anziani

(XINHUA) - SHANGHAI, 13 GEN - Le parole 'caduta confermata' lampeggianti in rosso, il nome, l'età e la posizione precisa di un uomo anziano sono apparsi su un grande display in un centro operativo di assistenza agli anziani a Shanghai.

In un batter d'occhio, un operatore telefonico ha stabilito un contatto con lui e ha riferito le sue condizioni fisiche, la sua posizione e la sua storia medica passata ad un centro di emergenza della città. Anche i suoi figli sono stati avvisati di questa caduta improvvisa tramite messaggi di testo e telefonate.

Sebbene il rischio di subire una caduta sia alto tra gli anziani, molti cittadini di età avanzata di Shanghai possono essere più tranquilli grazie a un dispositivo di assistenza delle dimensioni di una scatola di fiammiferi.

Il gadget elettronico lanciato di recente, che può essere attaccato alla vita, può avvisare automaticamente i membri del personale del centro operativo di Shanghai 398 per l'assistenza intelligente agli anziani se una persona subisce una caduta, e aiutarli a rispondere rapidamente.

Il dispositivo di assistenza è in grado di raccogliere 100 set di dati sul movimento del corpo ogni secondo, riconoscere una caduta e la posizione della persona in tempo reale entro un secondo sulla base di algoritmi di apprendimento profondo, ha dichiarato Kong Zhiqiang, presidente del centro.

Integrando i dispositivi indossabili intelligenti con una piattaforma di servizi cloud, il progetto 398 per l'assistenza intelligente agli anziani si rivolge in particolare alle persone in età avanzata, ai disabili o a coloro che vivono da soli, ha aggiunto Kong.

Sostenuto dal Xiaolintong Community Service Center, gli anziani partecipanti al progetto possono avere accesso a più di 200 servizi come trasporto, pasti, acquisti e pulizia della casa semplicemente premendo un pulsante sul dispositivo per tre secondi. (SEGUE)