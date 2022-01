Cina: super assistenza tecnologica per gli anziani (3)

(XINHUA) - SHANGHAI, 13 GEN - Molte imprese tecnologiche sono entrate nel settore con prodotti innovativi come i contatori intelligenti che possono tracciare le persone anziane creando un profilo del loro utilizzo dell'elettricità o dell'acqua, e inviare avvisi ai parenti interessati.

Queste ultime hanno anche puntato su software di ingrandimento dello schermo, sensori di rilevamento delle cadute e dispositivi automatici per lo screening rapido delle malattie degli occhi.

Poiché i viaggi transfrontalieri sono stati limitati a causa del Covid-19, la cura quotidiana e la sicurezza degli anziani che restano inerti nei loro 'nidi vuoti' sono diventate la più grande preoccupazione per i loro figli che vivono all'estero.

Secondo Kong, grazie all'utilizzo di tecnologie di assistenza, si presterà grande attenzione agli anziani che vivono soli e i figli saranno informati sempre sulle loro condizioni. (XINHUA)