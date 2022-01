Cina: super assistenza tecnologica per gli anziani (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 13 GEN - Sostenuto dal Xiaolintong Community Service Center, gli anziani partecipanti al progetto possono avere accesso a più di 200 servizi come trasporto, pasti, acquisti e pulizia della casa semplicemente premendo un pulsante sul dispositivo per tre secondi.

I cinesi di età pari o superiore a 60 anni hanno raggiunto quota 264,02 milioni, di cui 190,64 milioni di persone di età pari o superiore a 65 anni, ovvero il 13,5% della popolazione totale, secondo i dati del settimo censimento nazionale.

Solo a Shanghai, una delle città più ricche ma soggette a un invecchiamento rapido del Paese, oltre il 16% della popolazione ha 65 anni o un'età superiore.

Sebbene l'invecchiamento della popolazione comporti una pressione sulla società cinese, fornisce anche un potenziale per l'ascesa della silver economy, che può aumentare l'occupazione e stimolare il consumo.

Shanghai ha lanciato un piano per promuovere i servizi intelligenti per l'assistenza agli anziani facendo pieno uso di blockchain, cloud computing, big data, Internet of Things e altre tecnologie informatiche di nuova generazione nel periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025).

I prodotti intelligenti per l'assistenza agli anziani stanno formando una nuova area di crescita del business, come risultato delle rapide applicazioni della tecnologia Internet. (SEGUE)