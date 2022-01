Cina: super assistenza tecnologica per gli anziani (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 13 GEN - I cinesi di età pari o superiore a 60 anni hanno raggiunto quota 264,02 milioni, di cui 190,64 milioni di persone di età pari o superiore a 65 anni, ovvero il 13,5% della popolazione totale, secondo i dati del settimo censimento nazionale.

Solo a Shanghai, una delle città più ricche ma soggette a un invecchiamento rapido del Paese, oltre il 16% della popolazione ha 65 anni o un'età superiore.

Sebbene l'invecchiamento della popolazione comporti una pressione sulla società cinese, fornisce anche un potenziale per l'ascesa della silver economy, che può aumentare l'occupazione e stimolare il consumo.

Shanghai ha lanciato un piano per promuovere i servizi intelligenti per l'assistenza agli anziani facendo pieno uso di blockchain, cloud computing, big data, Internet of Things e altre tecnologie informatiche di nuova generazione nel periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025).

I prodotti intelligenti per l'assistenza agli anziani stanno formando una nuova area di crescita del business, come risultato delle rapide applicazioni della tecnologia Internet.

Molte imprese tecnologiche sono entrate nel settore con prodotti innovativi come i contatori intelligenti che possono tracciare le persone anziane creando un profilo del loro utilizzo dell'elettricità o dell'acqua, e inviare avvisi ai parenti interessati.

Queste ultime hanno anche puntato su software di ingrandimento dello schermo, sensori di rilevamento delle cadute e dispositivi automatici per lo screening rapido delle malattie degli occhi.

Poiché i viaggi transfrontalieri sono stati limitati a causa del Covid-19, la cura quotidiana e la sicurezza degli anziani che restano inerti nei loro 'nidi vuoti' sono diventate la più grande preoccupazione per i loro figli che vivono all'estero.

Secondo Kong, grazie all'utilizzo di tecnologie di assistenza, si presterà grande attenzione agli anziani che vivono soli e i figli saranno informati sempre sulle loro condizioni. (XINHUA)