Cina: Shanghai, nel 2021 record investimenti esteri

(XINHUA) - SHANGHAI, 13 GEN - Nel 2021, il centro finanziario cinese di Shanghai ha registrato investimenti diretti esteri record per 22,55 miliardi di dollari, in aumento dell'11,5% su base annua; è quanto precisato ieri dalle autorità locali nel corso di una conferenza stampa.

In tale occasione è stato reso noto che, al fine di sospingere ulteriormente l'apertura, migliorare il proprio ambiente commerciale e fornire una maggiore autonomia di investimento alle imprese straniere, la metropoli cinese ha emesso procedure per semplificare l'approvazione e il deposito di progetti che prevedono investimenti provenienti dall'estero.

Secondo le autorità locali, dal 1° marzo entreranno in vigore le procedure che si applicano agli investitori stranieri e ai progetti da poco avviati o acquisiti da imprese a investimento straniero che coinvolgono investimenti a capitale fisso nella città.

Oltre a queste procedure, saranno intraprese ulteriori misure quali le politiche di esenzione fiscale volte a facilitare gli investimenti esteri e ad attrarre un maggior numero di investitori di questo tipo, come affermato da Peng Yihao, vicedirettore della Shanghai Municipal Development and Reform Commission. (XINHUA)