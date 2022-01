Cina: record di +14,9% per afflusso Ide

(XINHUA) - PECHINO, 13 GEN - L'investimento diretto estero (Ide) verso la Cina continentale, in uso reale, si è espanso del 14,9% su base annua raggiungendo nel 2021 un livello record di 1.150 miliardi di yuan: lo ha fatto sapere oggi il ministero del Commercio.

In termini di dollari, tale afflusso è salito del 20,2% su base annua arrivando a 173,48 miliardi di dollari.

Shu Jueting, la portavoce del ministero, ha precisato in un briefing della stampa che le industrie high-tech hanno assistito a un balzo degli afflussi di Ide del 17,1% rispetto a un anno prima.

Gli investimenti esteri nelle industrie cinesi di produzione e dei servizi high-tech sono aumentati rispettivamente del 10,7% e del 19,2% su base annua.

L'anno scorso, l'afflusso totale di investimento diretto estero nel settore dei servizi è aumentato del 16,7% su base annua arrivando a 906,49 miliardi di yuan.

Secondo i dati ministeriali, gli investimenti nella Cina continentale dai Paesi lungo la Belt and Road e dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico hanno avuto un incremento rispettivamente del 29,4% e del 29%. (XINHUA)