Cina: la nuova vita di un leopardo delle nevi

(XINHUA) - PECHINO, 13 GEN - Un leopardo delle nevi è in buona forma dopo essere stato salvato e ora, a seguito del suo rilascio in natura nel nord della Cina avvenuto nel settembre 2021, è in grado di spostarsi in media per 5,86 km al giorno; è quanto affermano i ricercatori.

Il range di attività dell'esemplare si estendeva per 45 km da est a ovest e per 81 km da nord a sud, coprendo la maggior parte delle aree dei Monti Helan, spiega Shi Kun, a capo del Wildlife Institute della Beijing Forestry University, citando i dati di monitoraggio satellitare raccolti al 10 gennaio 2022.

Secondo quest'ultimo, circa il 96% dei siti attivi del leopardo delle nevi si trovano nella Helan Mountain Nature Reserve, la quale è stata rigorosamente protetta dall'interferenza umana.

I ricercatori hanno condotto un'indagine sul campo sui siti in cui questo esemplare va a caccia e hanno scoperto che può nutrirsi con un'alta frequenza, banchettando con un Bharal, o pecora blu, o un cervo rosso ogni quattro o cinque giorni.

Il 5 settembre 2021, l'animale è stato trovato in condizioni di debolezza nella Bandiera di Siziwang, nella regione autonoma della Mongolia Interna, e portato in una stazione di salvataggio della fauna selvatica per essere curato. Lì, gli esperti gli hanno fornito acqua e carne fresca e hanno controllato il suo stato di salute.

Il leopardo delle nevi si è gradualmente ripreso ed è stato rimesso in libertà il 22 settembre 2021. L'esemplare è stato dotato di un collare di localizzazione satellitare attraverso il quale è possibile monitorare le sue condizioni di vita in natura.

In Cina i leopardi delle nevi sono posti sotto la più alta protezione nazionale e sono classificati come vulnerabili dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. La specie abita principalmente l'Himalaya, nell'Asia centrale e meridionale, ad un'altitudine di 2.500 a 4.500 metri.

In Cina, è possibile trovarla nelle zone alpine delle aree sud-occidentali e nord-occidentali, tra cui Tibet, Sichuan, Xinjiang, Gansu e Mongolia Interna. (XINHUA)