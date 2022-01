Cina: Hainan, nel 2021 ricevuti oltre 81 mln turisti

(XINHUA) - HAIKOU, 13 GEN - Sono oltre 81 milioni i turisti di provenienza nazionale ed estera che nel 2021 hanno visitato la provincia insulare tropicale di Hainan nel sud della Cina, in aumento del 25,5% su base annua, pari al 97,5% della cifra rilevata nel 2019; lo hanno fatto sapere oggi le autorità locali.

Secondo il dipartimento provinciale per il turismo, la cultura, la radio, la televisione e lo sport infatti, nell'isola le entrate totali del turismo hanno visto un incremento del 58,6% rispetto all'anno precedente arrivando a circa 138,4 miliardi di yuan (circa 21,7 miliardi di dollari), in aumento del 30,9% a confronto con il 2019.

L'anno scorso, Hainan ha assistito alla sottoscrizione di accordi e al lancio di 32 progetti turistici, nonché alla creazione di oltre 40 nuove aziende legate al turismo, alla cultura e allo sport.

Nel 2021 inoltre la provincia ha registrato 49,5 miliardi di yuan di acquisti duty-free offshore, con un aumento dell'80% rispetto all'anno precedente e oltre 70 milioni di articoli comprati da 6,72 milioni di acquirenti.

L'importo pro capite dello shopping rilevato nei negozi duty-free offshore di Hainan ha totalizzato invece 7.368 yuan, con un aumento del 20,2% rispetto al 2020.

La Cina mira a trasformare Hainan in un centro internazionale di turismo e consumo entro il 2025, nonché in una destinazione di influenza globale per il turismo e il consumo entro il 2035.

(XINHUA)