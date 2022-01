Cina: campo petrolifero di Changqing diventa 'green'

(XINHUA) - LANZHOU, 13 GEN - Dopo una forte nevicata, la riserva naturale di Ziwuling, nella provincia nordoccidentale cinese del Gansu, è avvolta in una coltre argentata sotto la quale vi sono vaste risorse naturali non sfruttate.

Non lontano da quest'area, diversi macchinari rossi giacciono sparsi sulla piattaforma H9 del campo petrolifero di Changqing, che sta esplorando la transizione verde per uno sviluppo a basse emissioni di carbonio, preservando l'ecologia della riserva naturale.

"La gestione retrograda in passato ha spesso portato a un cattivo trattamento delle acque reflue e ovunque era possibile percepire l'odore pungente del petrolio e del gas", racconta Zhao Aibin, vice capo dell'impianto di produzione di petrolio n.

12 del campo di Changqing, "all'epoca, le piattaforme di perforazione 'bevevano' gasolio e 'sputavano' letteralmente fumo nero. I siti di produzione emettevano sempre molto rumore e polveri." Poiché al momento vengono impiegati motori elettrici per alimentare i sistemi e le attrezzature di perforazione, il campo petrolifero di Changqing, il più grande per quanto riguarda petrolio e gas in Cina e con alle spalle una storia di oltre 50 anni, ha perseguito uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio aumentando nel contempo la produzione. (SEGUE)