Cina: campo petrolifero di Changqing diventa 'green' (2)

(XINHUA) - LANZHOU, 13 GEN - Il complesso si trova nell'entroterra del bacino del Fiume Giallo, con la presenza nell'area di 16 zone di protezione ecologica e 48 affluenti del grande corso d'acqua. Negli ultimi anni infatti, il campo petrolifero di Changqing ha chiuso quasi 1.000 pozzi di petrolio e di gas nelle riserve naturali e nelle zone delle fonti d'acqua.

Grazie all'innovazione tecnologica e al miglioramento della gestione, la produzione annuale di petrolio e gas del campo è aumentata passando dai 50 milioni di tonnellate nel 2013 ai 60 milioni di tonnellate nel 2020. Il numero totale di lavoratori, tuttavia, è rimasto entro quota 70.000, denotando un aumento della produzione e dell'efficienza.

Negli ultimi 12 anni, il campo petrolifero di Changqing ha realizzato 88.000 nuovi pozzi di petrolio e gas. Attraverso innovazioni come i pozzi orizzontali, la struttura ha risparmiato quasi 43.000 ettari di terra, equivalenti a 60.000 campi da calcio standard.

La piattaforma H9, che copre un'area di soli 2,67 ettari, vanta pozzi che si estendono per diversi chilometri al di sotto del suolo e ha accesso a circa 2.000 ettari di riserve sotterranee.

Nell'area operativa di Gucheng dell'impianto di produzione di petrolio No.12, la porzione di foresta artificiale è composta da 120.000 alberi verdeggianti e rigogliosi, con un tasso di copertura verde che raggiunge il 90%.

"Il giacimento di petrolio ad una profondità di più di 2.000 metri nel sottosuolo, con le sue varie stratificazioni di petrolio, è simile ad un pezzo di carne di maiale con striature di grasso. In passato, nell'area operativa di Gucheng è stato sviluppato solo uno strato del giacimento ", spiega Ma Hong, a capo dell'impianto di produzione di petrolio n. 12 del campo petrolifero di Changqing.

Quest'ultimo conclude: "l'aggiornamento tecnologico ha reso possibile uno sviluppo più profondo, iniettando nuova vitalità nei vecchi pozzi". (XINHUA)