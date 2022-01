Expo 2020: un gala di moda in onore del qipao cinese

(XINHUA) - DUBAI, 12 GEN - Si è tenuto lunedì un sontuoso gala di moda in onore del qipao, un abito tradizionale femminile cinese, durante l'Expo 2020 Dubai nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata nazionale del padiglione Cina.

Sul palco centrale di Al Wasl Plaza, situata al centro dell'Expo, hanno sfilato con grazia oltre 30 modelle provenienti da diverse parti del mondo. Centinaia di visitatori si sono riuniti sotto l'iconica cupola della piazza per ammirare l'elegante spettacolo con profonda attenzione.

Co-organizzato dal China Arts and Entertainment Group e dalla Miss Model of the World International Organization, il gala dedicato al qipao ha come obiettivo quello di mostrare al mondo il fascino dei costumi tradizionali cinesi.

La Giornata nazionale del padiglione Cina è stata celebrata lunedì con una cerimonia dell'alzabandiera, gli spettacoli dell'Opera di Pechino, un coro di bambini e sfilate di moda. A concludere la giornata in modo eccellente, uno scenografico spettacolo di luci realizzato tramite droni presso il padiglione del Paese orientale. (XINHUA)