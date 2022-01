Covid:Cina,secondo round tamponi a tappeto a Tianjin

(XINHUA) - TIANJIN, 12 GEN - La municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, questa mattina ha mobilitato tutti i residenti invitandoli a sottoporsi al secondo round di tamponi molecolari a tappeto, dopo che nel primo screening avviato domenica su tutta la città, sono stati rilevati 77 campioni positivi al Covid-19.

La municipalità, in cui risiedono 13,9 milioni di persone e situata al confine con Pechino, ha dato il via alla prima campagna di campionamento a tappeto alle 7:00 di domenica mattina. In tale occasione, sono stati prelevati campioni da un totale di 11.912.280 persone, di cui 7.892.591 hanno già ricevuto i risultati.

La prima segnalazione delle infezioni a Tianjin risale a sabato e il sequenziamento genetico ha riscontrato che i primi due casi confermati a trasmissione locale appartenevano alla variante Voc/Omicron, come precisato dalla sede municipale per la prevenzione e il controllo del Covid-19.

Il governo municipale ha fatto sapere tramite un avviso che il secondo round di tamponi molecolari di massa sarebbe iniziato nel pomeriggio di oggi, invitando tutti i residenti a non fare spostamenti in attesa degli esiti. (XINHUA)