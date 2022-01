Covid: Cina, 2 positivi ai molecolari a Dalian

(XINHUA) - DALIAN, 12 GEN - Dalian, città portuale nella provincia cinese nord-orientale del Liaoning, ha riferito oggi che due persone sono risultate positive al Covid-19 nel corso di un test molecolare di routine.

Alla loro partenza per Tianjin, municipalità della Cina settentrionale in cui si erano recati l'8 gennaio, i due soggetti erano risultati negativi al virus e anche nella giornata di lunedì avevano riportato un esito negativo ai tamponi, ma questa mattina entrambi sono risultati positivi durante il test molecolare di routine.

Le persone interessate sono studenti del college e si sono recate nel distretto Jinnan di Tianjin, regione colpita duramente dalla recente recrudescenza del virus in Cina, per circa sei giorni, arrivando a Dalian il 9 gennaio su un treno notturno. I contatti stretti dei due soggetti sono stati posti sotto osservazione medica e sono attualmente in corso ulteriori indagini epidemiologiche. (XINHUA)