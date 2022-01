Covid: 8 nuovi casi confermati a Xi'an, Cina

(XINHUA) - XI'AN, 12 GEN - Ieri a Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi nella Cina nord-occidentale, sono stati individuati 8 nuovi casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Si tratta della prima volta in cui i nuovi casi sono ad una sola cifra dalla data del 18 dicembre 2021, indice di una ripresa dell'attuale situazione epidemica, ha puntualizzato Lyu Yongpeng, vice direttore della commissione sanitaria cittadina.

Nell'ultimo focolaio il centro ha riportato 2.025 casi locali, 540 dei quali, alla data di ieri, sono guariti.

Con l'obiettivo di frenare ulteriormente la diffusione del virus, alle 9:00 di questa mattina la città ha dato il via a un nuovo ciclo di test molecolari di massa nelle zone chiave.

Attualmente a Xi'an sono presenti tre aree ad alto rischio e 37 a medio rischio per il Covid-19. (XINHUA)