Cinema: 'I Am What I Am' è il film più apprezzato

(XINHUA) - PECHINO, 12 GEN - La commedia d'animazione 'I Am What I Am' è diventata la pellicola con il più alto tasso di gradimento del pubblico tra i film cinesi proiettati durante il periodo tra fine anno 2021 e Capodanno 2022.

Il film ha guadagnato 85,6 punti su 100 nell'ultimo sondaggio condotto dal China Film Art Research Center, superando il lungometraggio strappalacrime sulla lotta cinese contro il Covid-19 'Embrace Again', una commedia sulle relazioni amorose di gruppi di persone di mezza età 'B for Busy', e il thriller poliziesco 'Fireflies in the Sun'.

Prima della pubblicazione dei risultati del sondaggio, il film d'animazione aveva già ottenuto il plauso della critica e degli spettatori non solo per aver portato sul grande schermo la 'danza del leone', un'arte popolare appartenente al patrimonio culturale immateriale della Cina, ma anche per il suo approccio realistico e mondano.

Partendo da una breve introduzione alla danza del leone (secolare ballo popolare cinese eseguito per le celebrazioni del Nuovo Anno Lunare), la pellicola racconta la storia di un adolescente non molto fortunato nel Guangdong, nella Cina meridionale, che si unisce a due amici per perseguire un sogno contro ogni aspettativa: diventare il miglior interprete della danza del leone.

Rao Shuguang, presidente della China Film Critics Association, ha rivelato in un'intervista a Xinhua che il film "realistico" determina un cambiamento di direzione nel cinema d'animazione cinese, e trae ispirazione dalla gente comune che combatte per far accadere i miracoli nella vita quotidiana, invece che dalle divinità delle storie mitologiche.

Una considerazione sensata, dal momento che i principali titoli d'animazione presenti nelle sale negli ultimi anni, tra cui 'Ne Zha', 'Jiang Ziya: Legend of Deification' e 'White Snake', sono basati sulla mitologia antica.

L'indagine relativa al tasso di gradimento del pubblico cinematografico cinese è un sistema di valutazione dei film indipendente dal box office del cinema della nazione.

Il sondaggio si sviluppa con indagini di campionamento in loco nelle sale di proiezione, analisi in rete di lavoratori dell'industria cinematografica ed esperti, e valutazioni di big data al fine di valutare in modo completo le pellicole nazionali dal punto di vista della qualità della rappresentazione artistica, dei valori culturali e della popolarità. (XINHUA)