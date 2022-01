Cinema: 'I Am What I Am' è il film più apprezzato (2)

(XINHUA) - PECHINO, 12 GEN - Rao Shuguang, presidente della China Film Critics Association, ha rivelato in un'intervista a Xinhua che il film "realistico" determina un cambiamento di direzione nel cinema d'animazione cinese, e trae ispirazione dalla gente comune che combatte per far accadere i miracoli nella vita quotidiana, invece che dalle divinità delle storie mitologiche.

Una considerazione sensata, dal momento che i principali titoli d'animazione presenti nelle sale negli ultimi anni, tra cui 'Ne Zha', 'Jiang Ziya: Legend of Deification' e 'White Snake', sono basati sulla mitologia antica.

L'indagine relativa al tasso di gradimento del pubblico cinematografico cinese è un sistema di valutazione dei film indipendente dal box office del cinema della nazione.

Il sondaggio si sviluppa con indagini di campionamento in loco nelle sale di proiezione, analisi in rete di lavoratori dell'industria cinematografica ed esperti, e valutazioni di big data al fine di valutare in modo completo le pellicole nazionali dal punto di vista della qualità della rappresentazione artistica, dei valori culturali e della popolarità. (XINHUA)