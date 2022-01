Cina presenta piano per sviluppo economia digitale

(XINHUA) - PECHINO, 12 GEN - Il Consiglio di Stato cinese ha presentato oggi un piano per facilitare lo sviluppo dell'economia digitale durante il periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025).

Il Paese mira ad aumentare la proporzione del valore aggiunto delle industrie dell'economia digitale di base nel suo Pil fino al 10% nel 2025, partendo dal 7,8% del 2020.

Entro il 2025, la Cina vedrà la trasformazione digitale delle industrie raggiungere un nuovo livello, i servizi pubblici digitali diventeranno più inclusivi, e il sistema di governance dell'economia digitale migliorerà notevolmente, secondo le linee delineate nel piano.

Il documento suddivide i compiti chiave in otto aree, tra cui l'ottimizzazione e l'aggiornamento delle infrastrutture digitali, la promozione del cambiamento digitale delle imprese e l'aumento della cooperazione internazionale sull'economia digitale.

Secondo il documento, la Cina potenzierà il suo sostegno alla ricerca e allo sviluppo del 6G, migliorerà l'innovazione in settori strategici come i circuiti integrati e l'intelligenza artificiale, e faciliterà lo sviluppo di nuove modalità di business.

Il Paese valuterà anche l'istituzione di regolamenti nel campo dei flussi di dati transfrontalieri, dell'accesso al mercato, del lavoro anti-monopolio, dello yuan digitale e della protezione della privacy nell'era digitale, ispirandosi alle normative e all'esperienza internazionale. (XINHUA)