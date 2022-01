Cina: nel 2021 aumentati nuovi prestiti in yuan

(XINHUA) - PECHINO, 12 GEN - I nuovi prestiti cinesi denominati in yuan hanno totalizzato 19.950 miliardi di yuan (3.130 miliardi di dollari) nel 2021, in aumento di 315 miliardi di yuan su base annua, secondo i dati della banca centrale.

Nel solo mese di dicembre, i nuovi prestiti in yuan si sono attestati a 1.130 miliardi di yuan, in calo di 123,4 miliardi su base annua, secondo la People's Bank of China.

L'M2, indicatore generale dell'offerta di denaro che riguarda il contante in circolazione e tutti i depositi, è aumentato del 9% su base annua fino a raggiungere 238.290 miliardi di yuan alla fine del 2021. (XINHUA)