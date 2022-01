Cina: in recupero il settore dei voli cargo

(XINHUA) - PECHINO, 12 GEN - Il settore del trasporto aereo di merci della Cina ha recuperato avvicinandosi nuovamente al livello del 2019, stando a quanto reso noto oggi dalla Civil Aviation Administration of China (Caac).

Alla fine del 2021, il Paese ha notato un aumento in termini di volume delle merci e dei pacchi aerei dell'8,2% rispetto all'anno precedente arrivando a 7,32 milioni di tonnellate, una ripresa del 97,2% rispetto a quella del 2019, secondo quanto affermato da Xu Qing, un funzionario dell'ente, nel corso di una conferenza stampa.

Il numero di voli cargo internazionali è cresciuto del 22% anno su anno fino ad arrivare a 200.000, di cui 69.000 voli di aerei passeggeri riadattati in vettori cargo, ha precisato Xu.

Si prevede che per l'anno 2022 l'industria dell'aviazione civile gestirà 7,8 milioni di tonnellate di merci e pacchi, ha proseguito Xu, aggiungendo che verranno effettuati sforzi con l'obiettivo di incoraggiare le compagnie di trasporto aereo a trasformarsi da singoli vettori in integratori logistici e migliorare le soluzioni logistiche integrate.

Xu ha poi concluso spiegando che la distribuzione delle rotte internazionali verrà ottimizzata con lo scopo di accelerare la costruzione di una rete logistica sicura ed efficiente, oltre che per affrontare meglio i rischi generati dal Covid-19.

(XINHUA)