Cina: cresce il numero di brevetti d'invenzione

(XINHUA) - PECHINO, 12 GEN - Nel corso dell'ultimo anno, la Cina ha assistito a una costante crescita del numero di brevetti d'invenzione: è quanto affermato oggi in conferenza stampa dalla National Intellectual Property Administration (Nipa), il massimo regolatore della proprietà intellettuale del Paese.

Secondo i dati Nipa, nel 2021 c'erano quasi 3,6 milioni di brevetti d'invenzione validi in Cina, con 2,7 milioni detenuti nella Cina continentale mentre il possesso medio di brevetti di invenzione di alto valore ha raggiunto quota 7,5 ogni 10.000 persone, in aumento di 1,2 unità rispetto all'anno precedente.

Hu Wenhui, portavoce della Nipa, ha spiegato che lo scorso anno un numero maggiore di imprese ha presentato richiesta per brevetti di invenzione validi, con il numero totale di aziende cinesi in possesso di tali brevetti che ammonta a 298.000, con un aumento di 52.000 unità rispetto al 2020.

Il funzionario ha aggiunto che le aziende cinesi detengono oltre 1,9 milioni di brevetti di invenzione validi, con un aumento del 22,6% a confronto con l'anno precedente. Tra queste, spiccano le società high-tech con circa 1,2 milioni di brevetti di invenzione validi, pari al 63,6% del numero totale di brevetti di invenzione in possesso dalle imprese nazionali.

