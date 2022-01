Cina: avvistati nel nord grandi branchi di gazzelle

(XINHUA) - HOHHOT, 12 GEN - Grandi branchi di Procapra gutturosa, specie nota anche come gazzella della Mongolia, sono stati avvistati nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale, evidenziando il miglioramento ambientale locale.

Secondo la polizia forestale del posto, il numero di esemplari appartenenti a tale specie, posta sotto la protezione statale di seconda classe, è stimato a circa 10.000 in una prateria situata nella Lega di Xilingol.

Gli agenti precisano inoltre che una presenza così elevata è rara e che può essere il risultato del ripristino ecologico e delle misure di protezione della fauna selvatica adottate negli ultimi anni.

In passato la Procapra gutturosa selvatica nella regione aveva assistito a un calo della popolazione a causa del deterioramento ambientale e della caccia, ma sia l'aumento del pattugliamento che un giro di vite sulle attività illegali hanno protetto la fauna locale.

Insieme alle gazzelle, gli agenti forestali hanno individuato durante le loro perlustrazioni nella prateria anche un gran numero di altri animali rari, tra cui l'Equus hemionus, l'asino selvatico asiatico, in via di estinzione. (XINHUA)