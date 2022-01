Auto: vendite Nev Cina al primo posto da 7 anni

(XINHUA) - PECHINO, 12 GEN - La Cina si è classificata al primo posto a livello globale in termini di vendite di veicoli a nuova energia (Nev) per il settimo anno consecutivo nel 2021, nonostante le incertezze economiche e la pressione legata alla catena di approvvigionamento, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.

Le vendite di Nev del Paese sono arrivate a 3,52 milioni di unità l'anno scorso, secondo il ministero dell'Industria e dell'Informatica.

"Il settore dei Nev cinese ha mantenuto un buon ritmo di crescita nella produzione e nelle vendite l'anno scorso", ha dichiarato Fu Bingfeng, segretario generale della China Association of Automobile Manufacturers, sottolineando quanto siano importanti le robuste vendite di Nev per sostenere la domanda del mercato automobilistico cinese.

Le esportazioni cinesi di Nev, in particolare, hanno registrato una forte performance l'anno scorso, con 310.000 unità esportate. (SEGUE)