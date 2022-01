Auto: vendite Nev Cina al primo posto da 7 anni (2)

(XINHUA) - PECHINO, 12 GEN - Il boom delle vendite di Nev è venuto dopo il graduale miglioramento delle infrastrutture di supporto nel Paese. Entro la fine del 2021, la Cina ha costruito 75.000 stazioni di ricarica, 2,62 milioni di pali di ricarica e 1.298 stazioni per la sostituzione delle batterie.

Tuttavia, il settore Nev cinese deve ancora affrontare la pressione dei concorrenti internazionali e le sfide per stabilizzare le sue catene industriali e di approvvigionamento, ha affermato Guo Shougang, funzionario del Ministero.

Guo ha esortato le autorità locali a lanciare più politiche preferenziali per il parcheggio e la ricarica dei Nev, e a migliorare le politiche di acquisto delle auto, in modo da creare un ambiente sano per aumentare le vendite dei veicoli a nuova energia.

Il funzionario ha aggiunto che il Ministero intensificherà gli sforzi per costruire più strutture di ricarica per le batterie, nel 2022.

I dati di oggi hanno mostrato inoltre che la produzione e le vendite di auto della Cina sono aumentate rispettivamente del 3,4% e del 3,8% nel 2021, rispetto a un anno fa, ponendo fine a un periodo di declino durato tre anni consecutivi. (XINHUA)