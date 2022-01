300 mln di cinesi coinvolti negli sport invernali

(XINHUA) - PECHINO, 12 GEN - L'impegno della Cina di coinvolgere 300 milioni di persone negli sport invernali è già diventato una realtà, secondo un sondaggio.

Più di 346 milioni di cinesi hanno partecipato ad attività legate agli sport invernali da quando Pechino si è candidata con successo alle Olimpiadi Invernali del 2022 nel 2015, secondo le statistiche pubblicate oggi dal National Bureau of Statistics cinese.

Gli sport invernali sembrano essere più popolari tra i giovani, dato che 82 milioni di praticanti hanno un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, pari al 37,27% della popolazione totale.

Dei 346 milioni di persone, 143 milioni vivono nella Cina orientale, 51 milioni nel nord-est, 84 milioni nell'ovest e 68 milioni nella parte centrale del Paese.

Grazie a Pechino 2022, gli sport invernali hanno preso piede anche in aree come la provincia meridionale del Guangdong, così come nelle regioni autonome occidentali dello Xinjiang e del Tibet.

Il sondaggio ha rilevato che il 93% dei 346 milioni di persone ha praticato sport invernali di sua iniziativa, e oltre l'86% l'ha fatto per divertimento o per fare esercizio fisico.

Quasi il 40% ha praticato sport invernali almeno una volta all'anno, mentre circa l'11% li ha praticati più di tre volte ogni anno. (SEGUE)