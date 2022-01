300 mln di cinesi coinvolti negli sport invernali (2)

(XINHUA) - PECHINO, 12 GEN - L'entusiasmo del pubblico per gli sport invernali è stato stimolato da un boom nella costruzione di impianti. La Cina ha ora 654 piste di pattinaggio standard, con un aumento del 317% dal 2015. Il numero di stazioni sciistiche al coperto e all'aperto ha raggiunto quota 803, rispetto alle 568 del 2015.

L'ottava National Public Ice and Snow Season si è aperta nella provincia dello Hubei il mese scorso, e durerà fino ad aprile. Nel 2021, sono state organizzate più di 1.200 attività pubbliche legate agli sport invernali in tutto il Paese, coinvolgendo oltre 100 milioni di persone, 10 volte di più rispetto alla prima edizione della National Public Ice and Snow Season del 2014.

Inoltre, secondo i dati diffusi dal ministero della Cultura e del Turismo, l'anno scorso i cinesi hanno fatto 254 milioni di viaggi legati agli sport invernali.

Si prevede che i prossimi Giochi Invernali daranno un'ulteriore spinta al turismo connesso agli sport invernali, con una stima di 305 milioni di viaggi da parte del popolo cinese durante l'attuale stagione. (XINHUA)