Pudong New Area Shanghai:obiettivo crescita Pil 6,5%

(XINHUA) - SHANGHAI, 11 GEN - La Pudong New Area di Shanghai si impegnerà per raggiungere una crescita del Pil su base annua del 6,5% quest'anno, secondo quanto dichiarato da Hang Yingwei, capo della Pudong New Area, durante la sessione legislativa in corso.

Secondo una stima preliminare, il Pil di Pudong ha toccato 1.450 miliardi di yuan (circa 227,7 miliardi di dollari) nel 2021, in crescita di circa il 10% rispetto all'anno precedente.

L'anno scorso, il valore totale della produzione industriale delle imprese designate con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan a Pudong ha raggiunto oltre 1.230 miliardi di yuan, con un aumento di oltre il 10% rispetto all'anno precedente.

Sia il volume totale del commercio estero che gli investimenti esteri effettivi hanno registrato un aumento a due cifre nel 2021.

Per i prossimi cinque anni, la Pudong New Area ha fissato l'obiettivo di aumentare la sua produzione economica totale a 2.000 miliardi di yuan, e di portare il Pil pro capite e il reddito disponibile pro capite rispettivamente oltre 300.000 e 100.000 yuan.

Da quando è stata definita una nuova area nel 1990, Pudong è diventata una destinazione popolare per investitori, innovatori e programmi pilota governativi. (XINHUA)