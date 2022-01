Pechino 2022:merchandising, Olimpiadi e cultura Cina

(XINHUA) - PECHINO, 11 GEN - In qualità di componente integrante del programma di marketing olimpico, i prodotti autorizzati spesso svolgono la funzione di ambasciatori dello spirito olimpico e della cultura della nazione ospitante.

Pechino 2022 non fa eccezione.

"Ci auguriamo che il merchandising ufficiale possa manifestare lo spirito olimpico e la cultura cinese", ha dichiarato Piao Xuedong, direttore del dipartimento marketing del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino (Bocog), a Xinhua nel corso di una recente intervista, aggiungendo: "una parte delle entrate provenienti dalle vendite dei prodotti autorizzati viene utilizzata per sostenere l'organizzazione delle Olimpiadi, creando così un legame più stretto tra i consumatori e i Giochi".

Prendendo tra le mani come esempio un set di spille ispirate ai quattro romanzi classici cinesi, Piao ha spiegato: "stiamo facendo del nostro meglio per mostrare le caratteristiche della cultura tradizionale cinese attraverso il merchandising autorizzato e per utilizzare quegli elementi legati allo sport e al Capodanno cinese".

Il Capodanno cinese del 2022 cade il 1° febbraio, tre giorni prima dell'apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino.

(SEGUE)