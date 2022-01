Investitori stranieri attratti da obbligazioni Cina

(XINHUA) - PECHINO, 11 GEN - Le partecipazioni estere in obbligazioni scambiate sul mercato interbancario cinese hanno raggiunto un nuovo massimo alla fine di dicembre, poiché gli investitori globali sono stati attirati da rendimenti relativamente alti, dalla stabilità, dalla sicurezza e dalla crescita della seconda economia più grande del mondo nell'era pandemica.

Le partecipazioni istituzionali d'oltremare di obbligazioni interbancarie sono salite a un totale di 4.000 miliardi di yuan (circa 628,1 miliardi di dollari) alla fine dell'anno scorso, secondo i dati della People's Bank of China.

"La Cina sta guidando il mondo nella lotta contro il Covid-19 e la sua ripresa precoce ha comportato una resilienza, non solo fondamentale, ma anche più robusta", ha dichiarato Gao Ting, capo della ricerca e capo stratega della Nomura Orient International Securities.

La solida performance dell'economia cinese e il regolare progresso delle attività di produzione hanno rafforzato la sicurezza delle prospettive di business delle imprese cinesi, ha aggiunto Gao. (SEGUE)