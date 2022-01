Investitori stranieri attratti da obbligazioni Cina (3)

(XINHUA) - PECHINO, 11 GEN - Gli analisti di alcune istituzioni finanziarie internazionali prevedono che la domanda estera di obbligazioni cinesi rimarrà forte nel 2022.

Alla Central Economic Work Conference, tenutasi il mese scorso, i leader cinesi hanno ribadito che la 'stabilità' è la priorità assoluta per le politiche economiche della nazione, e che questo ha aumentato la fiducia degli investitori stranieri sul mercato cinese.

La conferenza ha aiutato gli investitori a riconoscere la stabilità e la prevedibilità delle politiche economiche cinesi e in larga misura ha calmato le loro preoccupazioni, ha dichiarato Song Yu, capo economista di BlackRock per la Cina.

"I buoni del tesoro continueranno ad essere l'opzione più diffusa tra gli investitori stranieri, i quali favoriranno anche le industrie ad alta crescita e quelle conformi allo sviluppo verde", ha aggiunto Zhou Hao.

L'economia cinese dovrebbe mantenere una crescita costante grazie alle solide misure di prevenzione e controllo delle epidemie, al grande mercato interno e alle politiche di adeguamento dei cicli economici precise e tempestive, ha commentato Jiang Xianwei, analista della China International Fund Management Co.

"Il Paese rimarrà una destinazione di investimento indispensabile per le istituzioni straniere", ha osservato.

(XINHUA)