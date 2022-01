Covid: 13 nuovi casi confermati a Xi'an, Cina

(XINHUA) - XI'AN, 11 GEN - Ieri a Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi nella Cina nord-occidentale, sono stati individuati 13 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Durante l'ultimo focolaio, in città sono stati rilevati 2.017 contagi locali. Fino a ieri, 417 di questi pazienti sono guariti.

La città ha dato il via a una nuova serie di test di massa in aree chiave alle 9 di oggi (ora locale), allo scopo di frenare ulteriormente la diffusione del virus, come ha dichiarato Lyu Yongpeng, vicedirettore della commissione per la salute della città. (XINHUA)