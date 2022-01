Cina: Xi'an, uomo dona pasti ai suoi 81 inquilini

(XINHUA) - XI'AN, 11 GEN - Ming Tinggui, 41 anni, locatore in una comunità del distretto Yanta di Xi'an, non si sarebbe mai aspettato di diventare famoso online per la sua generosità durante il lockdown per il Covid-19 della città.

Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, ha imposto il lockdown in tutta la città il 23 dicembre 2021, nel tentativo di frenare la ricomparsa del Covid-19.

Ming aveva 81 inquilini in quel momento, circa l'80% dei quali erano studenti venuti a Xi'an per frequentare corsi di formazione, iniziare tirocini o sostenere l'esame di ammissione ai corsi post-laurea, previsto tra il 25 e il 27 dicembre dello scorso anno.

La maggior parte di loro aveva con sé solo poche cose che potevano entrare in una valigia, e non erano in possesso di pentole e padelle per cucinare. Durante il blocco, non avevano il permesso di uscire, e l'ora dei pasti era un grande problema.

Avendo visto i suoi giovani inquilini vivere di spaghetti istantanei e snack, Ming ha deciso di cucinare per loro. Ha comprato più verdure possibili e ha detto ai suoi inquilini via WeChat che avrebbe potuto fornire loro la cena ogni giorno.

La sua idea è stata accolta calorosamente. Gli ospiti hanno fatto le loro richieste nel gruppo WeChat ogni giorno, e Ming ha preparato i loro pasti. (SEGUE)