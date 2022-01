Cina: Xi'an, uomo dona pasti ai suoi 81 inquilini (2)

(XINHUA) - XI'AN, 11 GEN - Anche sua moglie e sua madre di 65 anni si univano a lui per lavare le verdure e i piatti. Anche se all'inizio dell'isolamento le scorte di cibo erano scarse, riusciva comunque a comprare un po' di carne per i suoi giovani inquilini affamati.

Ming riceveva fino a 45 ordini al giorno. Alcuni degli affittuari volevano pagarlo per la cena, ma si è sempre rifiutato. L'uomo ha detto che non cucinava per soldi, ma per aiutare chi ne aveva bisogno.

Pensando alla sicurezza dei suoi ospiti, Ming ha diviso le ordinazioni in piccoli gruppi in modo che potessero andare a prendere la cena uno alla volta mantenendo una distanza di due metri l'uno dall'altro.

Molto commossi, gli inquilini hanno parlato del suo buon cuore ai media locali, facendolo diventare famoso da un giorno all'altro. Sentendo della sua generosità, molte persone si sono offerte di dare a Ming dei soldi per aiutare a sfamare i suoi giovani inquilini, ma l'uomo ha gentilmente rifiutato.

Ming ha deciso di continuare a preparare i pasti per i suoi affittuari finché l'isolamento non sarà finito, o almeno fino a quando il cibo da asporto non sarà disponibile. (XINHUA)