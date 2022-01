Cina: trovate orme di dinosauro del Cretaceo (2)

(XINHUA) - PECHINO, 11 GEN - Sulla base dell'orma del dinosauro, i ricercatori hanno stimato che la velocità di percorrenza dell'animale era di 2,57 metri al secondo, indice del fatto che il teropode in quel momento stava trottando, secondo l'approfondimento.

In qualità di primo riferimento di tracce di dinosauro inerenti al cosiddetto 'Cretaceus Zhagang Group' del Guangdong nord-occidentale la scoperta ha ampliato la distribuzione registrata dei dinosauri del Cretaceo in Cina.

L'era del Cretaceo, iniziata 137 milioni di anni fa e che terminò 65 milioni di anni fa, segna l'ultima volta in cui i dinosauri dominarono il pianeta. I fossili di quel periodo offrono prove significative per studiare la loro evoluzione, le condizioni di vita e l'estinzione. (XINHUA)