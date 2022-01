Cina: misure per dare stabilità a commercio estero

(XINHUA) - PECHINO, 11 GEN - La Cina ha reso note oggi nuove linee guida per alleviare le pressioni sulle aziende del settore del commercio estero, mantenendo stabili le esportazioni e le importazioni del Paese asiatico.

La Cina aprirà ulteriormente l'economia ed eseguirà aggiustamenti interciclici per sostenere le aziende del settore del commercio estero di medie, piccole e micro dimensioni, per garantire i loro ordini e stabilizzare le aspettative, secondo le direttive sull'ulteriore stabilizzazione del commercio estero pubblicate dal Consiglio di Stato.

Nelle linee guida vengono dettagliate 15 misure tra cui il sostegno fiscale e finanziario per le aziende del settore del commercio estero, nonché incentivi per nuove forme di imprese in questo campo. (SEGUE)