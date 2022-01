Cina: misure per dare stabilità a commercio estero (2)

(XINHUA) - PECHINO, 11 GEN - Secondo il documento il tasso di cambio dello yuan sarà mantenuto stabile a un livello ragionevole ed equilibrato, mentre il Paese asiatico aiuterà le aziende del settore commercio estero a proteggersi dai rischi del cambio.

La Cina adotterà anche misure per alleviare i rischi della catena di approvvigionamento per le aziende del settore commercio estero e le incoraggerà a firmare accordi a lungo termine con le imprese di spedizione.

All'interno delle linee guida viene anche sottolineata l'importanza degli sforzi per quanto riguarda le importazioni di materie prime sfuse per assicurare una sufficiente fornitura interna.

Il Paese asiatico aumenterà ulteriormente la liberalizzazione e la facilitazione del commercio, considerando l'implementazione della Regional Comprehensive Economic Partnership come un'opportunità per stabilizzare ulteriormente il commercio estero, come si legge nel testo. (XINHUA)