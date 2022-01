Cina: aree commerciali moderne per nuovi consumatori

(XINHUA) - PECHINO, 11 GEN - Un centro commerciale a Pechino, risalente a 24 anni fa, ha attirato sempre più clienti con un look completamente rinnovato, che vanta uno schermo 3D a occhio nudo, display digitali a forma di colonna e una scultura all'entrata immersa in luci multicolori.

Dopo otto mesi di ristrutturazione, il Block A del Cuiwei Department Store nel distretto Haidian di Pechino ha riaperto nel novembre dello scorso anno, con una nuova versione del negzioo che ha introdotto quasi 100 nuovi marchi, oltre a un cinema, una libreria digitale e un vasto numero di ristoranti popolari su Internet prossimi all'apertura.

In qualità di uno dei principali negozi del distretto commerciale Gongzhufen di Pechino, Cuiwei è diventato un simbolo della trasformazione passando dall'essere un tradizionale grande magazzino a un complesso commerciale con molteplici offerte di servizi con lo scopo di promuovere i consumi.

Prima del rinnovamento, gli spazi erano ristretti e la concentrazione di marchi di categoria media e alta ridotta, un fattore che rendeva difficile soddisfare le richieste dei consumatori di differenti fasce di età, ha spiegato Kuang Zhenxing, presidente del Beijing Cuiwei Group Co. Ltd. (SEGUE)