Cina: aree commerciali moderne per nuovi consumatori (2)

(XINHUA) - PECHINO, 11 GEN - "La ristrutturazione ha portato all'ottimizzazione e all'aggiornamento delle categorie e dei marchi, oltre che aver creato una nuova forma di spazio per l'esperienza sociale. È in grado di favorire l'espansione del range operativo del distretto commerciale di Gongzhufen e attrarre clienti di varie fasce d'età e capacità di spesa", ha aggiunto Kuang.

Secondo il National Bureau of Statistics, le vendite totali al dettaglio di beni di consumo hanno continuato a crescere rapidamente nel periodo tra gennaio a novembre 2021, aumentando del 13,7% su base annua, mentre il mercato dei consumatori ha mantenuto la sua tendenza alla ripresa. La domanda stabile e positiva dei fruitori ha iniettato fiducia nel mercato.

Incoraggiati da tali circostanze, i principali distretti commerciali in diverse città cinesi hanno intrapreso un percorso di miglioramento e trasformazione al fine di attirare marchi commerciali e accrescere i consumi.

A Shanghai, un'estensione di 500 metri della strada pedonale Nanjing Road è stata aperta nel settembre 2020. Oltre al rinnovamento delle infrastrutture, la sezione ha attirato diversi marchi storici e negozi di tendenza, permettendo alla via di diventare un sito di presentazione di nuovi punti vendita, articoli e tecnologie.

Nel quartiere commerciale di Beijing Road a Guangzhou, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, sono stati rinnovati diversi edifici, dotandoli di veicoli di distribuzione senza equipaggio, di uno studio livestreaming 5G e di altre tecnologie intelligenti. La ristrutturazione ha contribuito alla continua crescita sia in termini di numero di clienti che di entrate.

(SEGUE)