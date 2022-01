Cina: aeroporto Chongqing, record per merci e posta

(XINHUA) - CHONGQING, 11 GEN - Il trasporto merci internazionale e il volume di produzione della posta del Chongqing Jiangbei International Airport, nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, hanno totalizzato 220.000 tonnellate nel 2021, in aumento di quasi il 50% su base annua, stando a quanto dichiarato oggi dalle autorità aeroportuali.

È la prima volta che la cifra supera la soglia di 200.000 tonnellate, mantenendo il primato dell'aeroporto nella regione occidentale in termini di trasporto merci internazionale e volume di produzione della posta.

L'aeroporto ha gestito circa 35,8 milioni di viaggi passeggeri e oltre 477.000 tonnellate di merci nel 2021, in aumento rispettivamente del 2,4% e del 15,9% su base annua.

Nonostante la pandemia di Covid-19, l'aeroporto ha lanciato cinque nuove rotte di trasporto merci internazionale, espandendo la sua copertura a città come Ekaterinburg, Bruxelles, Bangalore, Tokyo e Dhaka, lo scorso anno. (XINHUA)